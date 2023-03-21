Пензенский губернатор подписал указ о весеннем призыве

Губернатор Пензенской области Олег Мельниченко подписал указ «О проведении в апреле-июле 2023 года призыва граждан на военную службу и мерах по его обеспечению». Документ опубликован на сайте правительства региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Артем Краснов, Коммерсантъ Фото: Артем Краснов, Коммерсантъ

Согласно указу, возглавит призывную комиссию господин Мельниченко, а его заместителем станет военный комиссар Пензенской области Андрей Сурков.

Указом минздраву региона поручено провести медкомиссию, минтруду — организовать учет граждан, имеющих опыт военной службы, и максимально использовать возможности по их трудоустройству в соответствии с воинской учетной специальностью и уровнем образования.

Информацию о призыве будет распространять министерство внутренней и информационной политики Пензенской области.

Дарья Васенина