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Пензенский губернатор подписал указ о весеннем призыве

Губернатор Пензенской области Олег Мельниченко подписал указ «О проведении в апреле-июле 2023 года призыва граждан на военную службу и мерах по его обеспечению». Документ опубликован на сайте правительства региона.

Фото: Артем Краснов, Коммерсантъ

Фото: Артем Краснов, Коммерсантъ

Согласно указу, возглавит призывную комиссию господин Мельниченко, а его заместителем станет военный комиссар Пензенской области Андрей Сурков.

Указом минздраву региона поручено провести медкомиссию, минтруду — организовать учет граждан, имеющих опыт военной службы, и максимально использовать возможности по их трудоустройству в соответствии с воинской учетной специальностью и уровнем образования.

Информацию о призыве будет распространять министерство внутренней и информационной политики Пензенской области.

Дарья Васенина

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