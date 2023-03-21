Зарубежные СМИ: Чем грозит Дональду Трампу новый судебный процесс?

Власти Нью-Йорка готовятся к массовым выступлениям сторонников экс-президента Дональда Трампа. Вокруг здания суда на Манхэттене уже установили баррикады. Не исключено, что политика 21 марта отправят под стражу, он сам ранее назвал предположительную дату своего ареста и призвал американцев выйти с протестами. Дело касается возможного подкупа порнозвезды Сторми Дэниелс. По версии следствия, ей заплатили за молчание о связи с Трампом. Сам он отрицает эти обвинения. Вместе с тем старый роман может помешать кандидату в грядущей предвыборной кампании, подчеркивают СМИ. в обзоре иностранной прессы на “Ъ FM”.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Reuters Фото: Reuters

Дело против Дональда Трампа может стать первым уголовным преследованием экс-президента в истории США, отмечает агентство Reuters. В частности, показания против бывшего босса дал его адвокат Майкл Коэн. Перед большим жюри он утверждал, что от имени Дональда Трампа вел переговоры с мисс Дэниелс о платежах за сохранение тайны интимных свиданий. Адвокаты бывшего хозяина Белого дома сам факт подкупа не отрицают, но заверяют суд, что Коэн улаживал дело по своей инициативе, без ведома политика.

Прокуратура же заинтересовалась источником выплат. $130 тыс., которые получила актриса, хоть и были из личных средств Майкла Коэна, но затем их компенсировала The Trump Organization, которая финансировала избирательную кампанию республиканца.

Старые секреты снова вынесли на публику перед новыми выборами. Бенефициаром скандала может оказаться губернатор Флориды Рон Десантис. Именно он — главный политический соперник Трампа, напоминает CNN. Если Дональд Трамп не явится в нью-йоркский суд по повестке, так как он резидент штата Флорида, то встанет вопрос об его экстрадиции. А этот вопрос находится в ведении офиса прокурора.

Bloomberg заглядывает дальше и рассуждает, каким арестантом станет Дональд Трамп. По информации агентства, после предъявления обвинения его не закуют в наручники и не отправят в камеру. У экс-президента могут снять отпечатки пальцев, сфотографируют в профиль и анфас и оставят под надзором приставленных к нему сотрудников Секретной службы США. Это нетипичное отношение к обвиняемым в Штатах, но будет учитываться особый статус фигуранта.

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