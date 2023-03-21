Бар в центре Самары сменил букву Z на «З» после жалоб жителей

Бар на ул. Самарская, 84, в Самаре изменил свое название после жалоб жителей. Об этом сообщает депутат Госдумы РФ Александр Хинштейн в своем Telegram-канале.

«После моего вчерашнего поста о баре "Зомби" в центре Самары — администрация заведения приняла решение заменить на вывесках латинскую Z на русскую "З", дабы не вызывать у жителей неоднозначных ассоциаций»,– говорится в сообщении.

Фото: t.me/Hinshtein

Парламентарий отметил, что «инцидент на этом исчерпан» и поблагодарил владельцев заведения «за адекватную реакцию». Александр Хинштейн также добавил, что «в сегодняшнее время очень важно не разъединять, а объединять людей».

Ранее горожане пожаловались депутату на название бара. Он заявил, что «буква Z имеет в России совершенно однозначное значение: это — символ СВО». До этого заведение несколько лет работало под указанным названием и не вызывало возмущения общественности.

Георгий Портнов