В Самаре буква Z в названии бара вызвала недовольство горожан

Жители Самары пожаловались депутату Госдумы РФ Александру Хинштейну на заведение Zombie – BAR. Горожан не устроил факт использования буквы Z в названии бара на ул. Самарская, 84. Парламентарий пообещал разобраться с ситуацией. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.

«Сегодня буква Z имеет в России совершенно однозначное значение: это — символ СВО. Однако в Самаре — так считают, похоже, далеко не все»,– говорится в сообщении.

Фото: t.me/Hinshtein

Парламентарий также написал, что согласен с жителями в том, что «в сегодняшних реалиях такие вывески выглядят, мягко говоря, странно». При этом «аналогия между зомби и СВО — оскорбительна», утверждает Александр Хинштейн.

Депутат отметил, что в курсе того, что бар с таким названием открылся в Самаре до начала спецоперации на Украине. Однако высказал недоумение по поводу того, что за прошедший год ни у учредителей, ни у чиновников буква Z в указанном контексте «не вызвала никакого отторжения».

Ранее депутат Госдумы РФ Александр Хинштейн направил главе Самары Елене Лапушкиной и региональному УФАС обращения из-за вывески японского авторесторана общепита. Антимонопольная служба должна проверить вывеску заведения на нарушение этики.

Георгий Портнов