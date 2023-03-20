Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

В Самаре буква Z в названии бара вызвала недовольство горожан

Жители Самары пожаловались депутату Госдумы РФ Александру Хинштейну на заведение Zombie – BAR. Горожан не устроил факт использования буквы Z в названии бара на ул. Самарская, 84. Парламентарий пообещал разобраться с ситуацией. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.

«Сегодня буква Z имеет в России совершенно однозначное значение: это — символ СВО. Однако в Самаре — так считают, похоже, далеко не все»,– говорится в сообщении.

Фото: t.me/Hinshtein

Парламентарий также написал, что согласен с жителями в том, что «в сегодняшних реалиях такие вывески выглядят, мягко говоря, странно». При этом «аналогия между зомби и СВО — оскорбительна», утверждает Александр Хинштейн.

Депутат отметил, что в курсе того, что бар с таким названием открылся в Самаре до начала спецоперации на Украине. Однако высказал недоумение по поводу того, что за прошедший год ни у учредителей, ни у чиновников буква Z в указанном контексте «не вызвала никакого отторжения».

Ранее депутат Госдумы РФ Александр Хинштейн направил главе Самары Елене Лапушкиной и региональному УФАС обращения из-за вывески японского авторесторана общепита. Антимонопольная служба должна проверить вывеску заведения на нарушение этики.

Георгий Портнов

Картина дня

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...