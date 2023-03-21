Фабрику производителя Lipton в Петербурге выкупит «Объединенная чайная компания»

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) выдала разрешение «Объединенной чайной компании» на покупку основных производственных средств и нематериальных активов ООО «Экатерра» — российской «дочки» одноименной нидерландской компанией, занимающейся производством чая. Об этом в пресс-службе ведомства сообщили во вторник, 21 марта.

«Объединенная чайная компания» производит чай под брендами Eastford, Berryford, «Зеленый стандарт», в то время как «Экатерра» под Петербургом занимается выпуском брендов Lipton, PG tips и других.

«По мнению ведомства, сделка не приведет к ограничению конкуренции на рынке чайной продукции»,— отметили в пресс-службе.

Об уходе Lipton из России «Ъ» рассказывал 1 августа. В Ekaterra объясняли решение невозможностью стабильно развивать бизнес в текущих условиях. Уходящие бренды занимали не более 4,5% рынка.

В феврале «Ъ-СПб» рассказывал, что ФАС разрешила «Татнефти» приобрести шинный завод Nokian Tyres в Ленобласти.

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