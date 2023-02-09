ФАС разрешила «Татнефти» приобрести шинный завод Nokian Tyres в Ленобласти

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) разрешила нефтяной компании «Татнефть» закрыть сделку по приобретению шинного завода финской Nokian Tyres во Всеволожске, сообщили «Ъ» в ведомстве. Соглашения о сделке стороны достигли в октябре 2022 года. Стоимость актива оценивается в €400 млн.

В самой «Татнефти» при этом отмечают неопределенность судьбы сделки, поскольку ее еще должна одобрить правкомиссия. В российском офисе Nokian Tyres рассказали, что завод продолжит производить шины для легковых автомобилей и внедорожников под другой торговой маркой после смены собственника.

«Процессы локализации выполняются согласно плану. Завод будет готов к старту производства в ближайшее время»,— заявили там.

Завод Nokian Tyres во Всеволожске (Ленобласть) работал с 2005 года, и в 2021 году на Россию приходилось 20% продаж марки и 80% выпуска. Импорт шин из России в Европу и Северную Америку прекратился в июле 2022 года после введения эмбарго ЕС.

Подробнее читайте в материале «Nokian буксует в России».

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