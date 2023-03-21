В Перми осудили 23 участника преступного сообщества

Индустриальный суд Перми вынес приговор 23 обвиняемым в участии в преступном сообществе и наркоторговле. Все они приговорены к длительным срокам лишения свободы и денежным штрафам. Об этом сообщает пресс-служба краевого главка МВД.

Участники преступного сообщества занимались наркобизнесом с января 2018-го по февраль 2021 года. Фигуранты выполняли различные роли в преступной иерархии: рядовые закладчики, межрегиональные курьеры, склады, фасовщики. Злоумышленники возрастом от 19 до 40 лет работали на один интернет-магазин. Перед «трудоустройством» всех участников подробно инструктировали о мерах безопасности — методах шифрования и конспирации переписки, переводе криптовалюты в рубли. Работникам наркомаркета оплачивали транспортные расходы, размещение в гостиницах, питание и средства связи. География преступного сообщества затронула Прикамье, Удмуртию, Кировскую и Омскую области, Москву, Санкт-Петербург и Казань.

Сотрудники наркоконтроля разрабатывали преступное сообщество более полугода. В ходе обысков было изъято 5,5 кг синтетических наркотиков. Объем уголовного дела составил 108 томов.

Всем подсудимым по совокупности преступлений назначено наказание в виде лишения свободы на срок от 9 до 14 лет, с отбыванием наказания в исправительных колониях общего, строгого и особого режима, и ограничения свободы. Кроме того, осужденным назначены дополнительные наказания в виде штрафа, общая сумма которых составила 2,4 млн руб.