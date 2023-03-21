Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

В Перми осудили 23 участника преступного сообщества

Индустриальный суд Перми вынес приговор 23 обвиняемым в участии в преступном сообществе и наркоторговле. Все они приговорены к длительным срокам лишения свободы и денежным штрафам. Об этом сообщает пресс-служба краевого главка МВД.

Участники преступного сообщества занимались наркобизнесом с января 2018-го по февраль 2021 года. Фигуранты выполняли различные роли в преступной иерархии: рядовые закладчики, межрегиональные курьеры, склады, фасовщики. Злоумышленники возрастом от 19 до 40 лет работали на один интернет-магазин. Перед «трудоустройством» всех участников подробно инструктировали о мерах безопасности — методах шифрования и конспирации переписки, переводе криптовалюты в рубли. Работникам наркомаркета оплачивали транспортные расходы, размещение в гостиницах, питание и средства связи. География преступного сообщества затронула Прикамье, Удмуртию, Кировскую и Омскую области, Москву, Санкт-Петербург и Казань.

Сотрудники наркоконтроля разрабатывали преступное сообщество более полугода. В ходе обысков было изъято 5,5 кг синтетических наркотиков. Объем уголовного дела составил 108 томов.

Всем подсудимым по совокупности преступлений назначено наказание в виде лишения свободы на срок от 9 до 14 лет, с отбыванием наказания в исправительных колониях общего, строгого и особого режима, и ограничения свободы. Кроме того, осужденным назначены дополнительные наказания в виде штрафа, общая сумма которых составила 2,4 млн руб.

Картина дня

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...