Три кандидата будут претендовать на пост мэра Бердска

Горсовету Бердска в Новосибирской области предстоит выбрать нового мэра из трех кандидатов. Их отобрала конкурсная комиссия.

Заседание комиссии прошло 21 марта. Она заслушала шестерых претендентов на пост главы второго по численности населения города региона. Победителями этого этапа признаны заместитель министра региональной политики Новосибирской области Роман Бурдин, заместитель главы администрации Искитимского района области Алексей Колотий и заместитель гендиректора ООО «Маяк» Николай Яковченко. Сессия горсовета состоится 23 марта.

Предыдущий мэр Бердска Евгений Шестернин в октябре прошлого года был назначен министром природных ресурсов и экологии Новосибирской области. Врио мэра был назначен заместитель главы по строительству и городскому хозяйству Владимир Захаров.

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Валерий Лавский