Нижний Новгород вошел в число городов России с самым дорогим жильем для туристов

Стоимость аренды жилья в Нижнем Новгороде для туриста в среднем обойдется в 2,74 тыс. руб. в сутки, по данным сервиса бронирования «Суточно.ру». За год сумма выросла на 17%.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

По стоимости проживания туристов Нижний Новгород оказался на втором месте в России. Более высокие цены зафиксированы только в Москве – 3,8 тыс. руб. (+17% за год) за сутки. Тройку замыкает Казань – 2,73 тыс. руб. (+26%) в сутки.

«Рост цен в миллионниках в первую очередь связан с общеэкономическими факторами и инфляцией. Доля бронирований при этом почти во всех городах сократилась»,– сказал генеральный директор «Суточно.ру» Юрий Кузнецов (цитата по «РИА Новости»).