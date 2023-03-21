Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Нижний Новгород вошел в число городов России с самым дорогим жильем для туристов

Стоимость аренды жилья в Нижнем Новгороде для туриста в среднем обойдется в 2,74 тыс. руб. в сутки, по данным сервиса бронирования «Суточно.ру». За год сумма выросла на 17%.

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

По стоимости проживания туристов Нижний Новгород оказался на втором месте в России. Более высокие цены зафиксированы только в Москве – 3,8 тыс. руб. (+17% за год) за сутки. Тройку замыкает Казань – 2,73 тыс. руб. (+26%) в сутки.

«Рост цен в миллионниках в первую очередь связан с общеэкономическими факторами и инфляцией. Доля бронирований при этом почти во всех городах сократилась»,– сказал генеральный директор «Суточно.ру» Юрий Кузнецов (цитата по «РИА Новости»).

Картина дня

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...