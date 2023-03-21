Студент колледжа в Ижевске перевел мошенникам больше 20 тысяч рублей при заказе интимных услуг

В столице Удмуртии в полицию обратился студент колледжа, который рассказал о хищении у него более 20 тыс. руб. Как сообщает пресс-служба МВД по республике, молодой человек 2003 года рождения решил воспользоваться сайтом по предоставлению интимных услуг и позвонил по указанному номеру, однако ему никто не ответил.

Днем позднее ему перезвонил «менеджер», который под различными предлогами убедил заявителя перевести деньги. Все средства ему обещали вернуть.

Однако звонивший требовал дополнительных переводов, после чего студент понял, что общается с мошенниками. По данному факту возбуждено уголовное дело по ст. 159 УК РФ (Мошенничество). В настоящее время устанавливаются причастные к преступлению лица.