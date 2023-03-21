В Екатеринбурге наказали руководство майора МЧС, задержанного ФСБ

Руководители майора МЧС из Екатеринбурга Дмитрия Т., которого по подозрению во взятке задержала ФСБ, понесли дисциплинарное наказание после федеральной проверки. Об этом со ссылкой на источник пишет Е1.ru.

По данным собеседника издания, руководителю управления надзорной деятельности и профилактики МЧС полковнику Станиславу Шевелеву объявили неполное служебное соответствие, а сотрудник управления собственной безопасности (УСБ) получил строгий выговор. Источник также сообщил о готовящихся «кадровых чистках».

Напомним, о задержании Дмитрия Т. по подозрению во взятке в 300 тыс. руб. СМИ сообщили на прошлой неделе. Дело якобы расследует ФСБ, которая выясняет, в чьих интересах сотруднику МЧС передали взятку. В пресс-службе УФСБ по Свердловской области информацию не комментируют.

В прошлом году в Екатеринбурге осудили замначальника управления — начальника отдела тылового обеспечения управления материально-технического обеспечения ГУ МЧС по Свердловской области Александра Болдырева за получение взятки для заключения договора на поставку моющих средств.

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