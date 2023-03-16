Свердловская ФСБ задержала высокопоставленного майора МЧС

В Екатеринбурге сотрудники ФСБ задержали начальника одного из отделений по надзорной деятельности и профилактической работе МЧС, майора Дмитрия Т. Об этом со ссылкой на источник пишет Е1.ru. Силовики якобы подозревают его во взятке в 300 тыс. руб.

Собеседник издания отметил, что по данному делу возможны дополнительные задержания. Сейчас силовики выясняют, кто и в чьих интересах передал Дмитрию Т. взятку. ФСБ продолжает оперативную работу.

В МЧС и ФСБ информацию комментировать не стали.

Напомним, в прошлом году в Екатеринбурге осудили замначальника управления — начальника отдела тылового обеспечения управления материально-технического обеспечения ГУ МЧС по Свердловской области Александра Болдырева за получение взятки для заключения договора на поставку моющих средств.

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