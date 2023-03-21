Разработка проекта берегоукрепления Таганрогского залива отложена из-за жалобы в ФАС

ГБУ РО «Управление водохозяйственным комплексом Ростовской области» выбрало ООО «Проектный Институт Территориального Развития» для выполнение работ по комплексному обследованию прибрежной территории с обоснованием необходимых мероприятий по предотвращению обрушения береговой линии Таганрогского залива. Стоимость контракта составляет 23 млн руб. Информация о конкурсе размещена на сайте госзакупок.

Против результатов определения подрядчика выступила компания ООО «МастерОК», заявившей о несоответствии сроков, указанных в проектной документации. Предприятие направило жалобу в ФАС.

Согласно проектной документации, работы должны выполняться на пяти участках в Неклиновском, Азовском районах и в Таганроге. Подрядчику предстоит разработать математическую модель гидродинамических и литодинамических процессов. Также исполнитель должен выявить аварийные участки берега, и разработать схему мер по предотвращению разрушения берега. Сроки окончания работ — 20 сентября 2023 года.

Анастасия Назарова