Сотрудники МЧС спасли 14 человек, попавших в метель на льду Байкала

Вечером 20 марта и в ночь на 21 марта сотрудники МЧС по Иркутской области спасли на льду Байкала несколько групп местных жителей общей численностью 14 человек. Как отмечает пресс-служба ведомства, все они попали в неблагоприятные погодные условия (метель), потеряли ориентиры и были вынуждены обратиться за помощью.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: МЧС России Фото: МЧС России

«Вечером 20 марта в проливе Малое море на Байкале был найден водитель автомобиля, который не мог продолжать движение из-за сильного ветра. Машину зафиксировали на льду стропами, а ее владельца транспортировали на берег. Позднее на юге Байкала спасатели помогли сопроводить до населенного пункта группу граждан из пяти человек в автомобиле, которые из-за метели заблудились на льду. Ночью 21 марта при аналогичных обстоятельствах была спасена группа в восемь человек»,— уточняется в сообщении.

В ведомстве также отметили, что продолжаются поиски еще одной группы из трех человек, просивших о помощи. Их «не удалось обнаружить по переданным ранее координатам». Изменение погоды, происходившее в ночь на 21 марта на Байкале, сопровождалось сильным ветром в 15–20 м/с (с порывами до 30–35 м/с), снегом и метелью.

Влад Никифоров, Иркутск