В Ярославле задумались о капитальном ремонте надземных переходов

В Ярославле могут капитально отремонтировать надземный пешеходный переход в районе улицы Кривова. Об этом на общегородском совещании заявил директор департамента городского хозяйства мэрии Ярослав Овчаров.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Надземный переход на улице Кривова в Ярославле

Фото: Андрей Иванов / Коммерсантъ Надземный переход на улице Кривова в Ярославле

Фото: Андрей Иванов / Коммерсантъ

Вопрос прозвучал во время стрима общегородского совещания от жителей с улицы Кривова, где надземный переход пересекает Московский проспект. В ответ господин Овчаров пояснил, что надземные переходы требуют капитального ремонта.

«У нас смета подготовлена в первом приближении по капитальному ремонту надземного перехода на Кривова. Капитальный ремонт действительно требуется, требуется замена поликарбоната в полном объеме, ремонт напольного покрытия и замена оборудования. Само оборудование в переходах устарело. К сожалению, зачастую есть акты вандализма»,— сказал Ярослав Овчаров.

Также директор департамента городского хозяйства добавил, что косметических ремонтов, оплачиваемых в рамках муниципального контракта на текущее содержание надземных переходов, уже недостаточно. К концу недели мэр Ярославля Артем Молчанов планирует обсудить смету капремонта переходов и источники финансирования работ.

Андрей Иванов