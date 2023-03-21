Избран новый представитель Челябинской области в Общественной палате России

Общественная палата (ОП) Челябинской области выбрала представителя в ОП России, где сейчас формируется новый VIII созыв. Им стал заместитель председателя региональной палаты Евгений Андреев. Решение принято на пленарном заседании 21 марта, сообщается в telegram-канале ОП области.

В предыдущем составе Общественной палаты РФ Южный Урал представлял Олег Дубровин. В выборах нового представителя он не участвовал. Кроме Евгения Андреева на членство в ОП России претендовал Григорий Ваулин, но за него проголосовали всего пять человек из 45.

Евгений Андреев работает директором представительства ООО «Группа „Магнезит“» в Челябинске. Является членом правления Союза промышленников и предпринимателей области, Челябинского отделения Русского географического общества, Федерации альпинизма России, общественным инспектором по охране окружающей среды, председателем правления Фонда содействия развитию Саткинского района.

Формирование очередного состава Общественной палаты РФ продолжается с конца февраля. В том числе 40 членов выдвигает президент Владимир Путин, по одному – региональные палаты, еще 43 человек выберут голосованием из кандидатур, предложенных общественными объединения и иные некоммерческими организациями.