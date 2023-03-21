Мэр Анапы поручил увеличивать площади виноградников

Глава Анапы Василий Швец в ходе расширенной планерки отметил, что необходимо регулярно наращивать площади виноградников.

«Надо постоянно наращивать площади виноградников. Сегодня существует целый комплекс мер господдержки этого важнейшего для нашей территории направления. Необходимо объединять фермеров и виноделов, усиливать и оказывать им всю необходимую помощь»,— цитирует пресс-служба администрации курорта Василия Швеца.

До 1 июня на территории города аграрии планируют заложить не менее 200 га молодых виноградников. Сейчас провели обрезку на площади 3,4 тыс. га, вспахали 2,9 тыс. га междурядий. Кроме того, в Анапе завершают обрезку плодовых деревьев. Из 531 га анапских садов ее провели уже на площади 465 га. Полностью завершить работы планируют до 1 апреля.

Осенью под урожай 2023 года в Анапе посеяли около 14 тыс. га озимых культур. Всходы получили на всей площади. Начальник управления АПК Игорь Поляков отметил, что для почвы были приобретены удобрения. Первый этап подкормки уже завершен, второй начнется в конце марта. Яровой сев планируют провести до 7 мая. В итоге будут посеяны овес, горох, ячмень, подсолнечник, кукуруза, картофель и другие культуры. Всего в весенне-полевых работах задействуют 230 тракторов.

В июле 2021 года в анапском поселке Виноградный открылся крупный центр винного туризма. На площади около 2 тыс. га высадили классические сорта винограда. Это обеспечит сырьем новую винодельню мощностью около 1 млн бутылок в год. За счет центра под Анапой создают современный туристический кластер и новые рабочие места.

Татьяна Ручкина

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