В Екатеринбурге состоится премьера фильма о башкирских авангардистах Михаиле Назарове и Павле Ходаеве

В Екатеринбурге в среду, 22 марта, в Большом выставочном зале центра «Эрмитаж-Урал» пройдет премьерный показ документального фильма «Земля, небо и их обитатели: живопись Михаила Назарова и Павла Ходаева». Кинокартина снята специально для одноименной выставки.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Выставка «Земля, небо и их обитатели» башкирских художников Павла Ходаева и Михаила Назарова

Фото: Николай Яблонский, Коммерсантъ Выставка «Земля, небо и их обитатели» башкирских художников Павла Ходаева и Михаила Назарова

Фото: Николай Яблонский, Коммерсантъ

Документальный фильм представляет собой серию видео-интервью с Павлом Ходаевым, Алексеем Назаровым (сыном Михаила Назарова), художником Николаем Пахомовым, искусствоведами Светланой Игнатенко и Натальей Козловой, а также другими участниками башкирской и южноуральской художественной жизни.

Центральный сюжет — история дружбы двух художников, о которой рассказывается на фоне важных событий в искусстве и культуре 1960-2000-х. Герои фильма делятся воспоминаниями о непростых отношениях между официальным и неофициальным направлениями культуры, способах проникновения знаний об искусстве модернизма сквозь «железный занавес», русском художественном авангарде и знаковых выставках эпохи. В фильме использованы материалы из частных архивов, некоторые из них будут представлены впервые.

Перед премьерным показом фильма «Земля, небо и их обитатели: живопись Михаила Назарова и Павла Ходаева» пройдет кураторская экспресс-экскурсия по выставке, в которой представлено около 80 работ художников, объединенных темой авангарда.

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Анастасия Таначева