ЕМИИ представил выставку башкирских авангардистов в новом Большом зале

Екатеринбургский музей изобразительных искусств (ЕМИИ) открыл Большой выставочный зал площадью 600 кв. метров в здании, где размещен «Эрмитаж-Урал». Первая выставка — «Земля, небо и их обитатели» башкирских художников Павла Ходаева и Михаила Назарова. В экспозиции представлено около 80 картин, объединенных темой авангарда.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Художник Павел Ходаев

Фото: Анастасия Таначева Художник Павел Ходаев

Фото: Анастасия Таначева

По словам куратора выставки Ирины Резначок, на творчество художников повлияли время, искусство авангарда и их дружба. «Дух неспешной беседы, которую любили вести художники, мы постарались сохранить в экспозиции и совместить в ней диалоговую концепцию»,— пояснила госпожа Резначок.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Выставка «Земля, небо и их обитатели» башкирских художников Павла Ходаева и Михаила Назарова

Фото: Николай Яблонский, Коммерсантъ Выставка «Земля, небо и их обитатели» башкирских художников Павла Ходаева и Михаила Назарова

Фото: Николай Яблонский, Коммерсантъ

В живописи художников можно увидеть визуальные рифмы и столкновения. Например, одна из картин Михаила Назарова была написана в Мраково, где родился Павел Ходаев. В работах обоих художников есть композиции с названием «Фуга», они встречаются в центре зала.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Выставка «Земля, небо и их обитатели» башкирских художников Павла Ходаева и Михаила Назарова

Фото: Николай Яблонский, Коммерсантъ Выставка «Земля, небо и их обитатели» башкирских художников Павла Ходаева и Михаила Назарова

Фото: Николай Яблонский, Коммерсантъ

Однако отличия все-таки есть. Так, центральной темой для Михаила Назарова является базар, рынок. Художник успел застать старинный базар с широкими деревянными лавками, с его типичными картежниками, настоящим торгом и колоритными персонажами.

«О Назарове можно говорить много. Это очень внимательный человек, его вещи пронизаны автобиографической памятью. Это почти документальный дневник»,— говорит о работах Михаила Назарова Павел Ходаев.

Действительно, героями картин Назарова становились реальные конкретные люди с их горечами и радостями. Так, одна из его картин — «Зинки Пустыльниковой сани» — посвящена его тете, муж которой не вернулся с войны, и она одна растила детей.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Выставка «Земля, небо и их обитатели» башкирских художников Павла Ходаева и Михаила Назарова

Фото: Николай Яблонский, Коммерсантъ Выставка «Земля, небо и их обитатели» башкирских художников Павла Ходаева и Михаила Назарова

Фото: Николай Яблонский, Коммерсантъ

Для Павла Ходаева важной темой являются цветы на обочине. Художник подчеркивает, что это именно живые цветы, которые растут в поле. Они и представлены на его картинах «Окно деревенской мастерской», «Девочка, собирающая цветы» и других.

«Это контраст. Вот едете вы на машине, остановились - пыльная обочина. Потом видите, цветы какие-то дикие - роскошь, особенно когда долго не были здесь. Смысл названия скрыт в том, что не все главное происходит на больших дорогах, есть цветы и на обочине»,— делится художник Павел Ходаев. Кроме того, работы Ходаева можно назвать музыкальными, поскольку в их названиях встречаются такие музыкальные жанры, как сюита, фуга, ноктюрн.

Работы для доставки собирались около года. Несколько раз даты экспозиции переносились из-за ремонта Большого выставочного зала. Для посетителей выставка работает с 10 марта до 28 мая.

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Анастасия Таначева