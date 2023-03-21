На Кубани за сутки выявили 215 случаев COVID-19

За последние сутки в Краснодарском крае зарегистрировали 215 новых случаев коронавируса. Об этом сообщает региональный оперативный штаб.

Больше всего новых случаев выявили в Краснодаре — 80, Анапе — 24, Тимашевском районе — 15 и Тбилисском — 11. Еще девять заболевших зарегистрировали в Ейском районе, по восемь — в Новороссийске и Динском районе, семь — в Белоглинском, по шесть — в Армавире и Тихорецком районе, по четыре — в Геленджике и Славянском районе, по три — в Сочи, Кавказском, Мостовском и Успенском районах.

По два новых случая выявлено в Белореченском, Курганинском, Новопокровском, Павловском и Крыловском районах, по одному — в Горячем Ключе, Кореновском, Крымском, Кущевском, Новокубанском, Отрадненском, Приморско-Ахтарском, Северском и Усть-Лабинском районах.

На амбулаторном лечении с COVID-19 находится 1802 человека, в стационарах — 350. Всего с начала пандемии на Кубани подтвердили 354 840 случаев. Из них с выздоровлением выписали 341 524 человека, скончались — 11 164 пациента.

Татьяна Ручкина

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