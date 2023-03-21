В центре Москвы ожидаются серьезные пробки

В центре Москвы затруднено движение, сообщается в Telegram-канале Дептранса. Сложности возникли на Кутузовском проспекте, Тверской улице и Москворецкой набережной. Дептранс рекомендует отложить поездки или использовать для них городской транспорт с 14:00 до 19:00. По данным сервиса «Яндекс.Карты» на 11:59, пробки в столице достигли 7 баллов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Константин Кокошкин, Коммерсантъ Фото: Константин Кокошкин, Коммерсантъ

В сообщении Дептранса отмечается, что вечером ожидаются пробки 9 баллов. Наибольшие затруднения прогнозируются на Бульварном, Садовом и Третьем транспортном кольце.

Пробки в центральной части столицы были зафиксированы и вчера, 20 марта. В этот день Москву посетил председатель КНР Си Цзиньпин. Сегодня господин Си и президент Владимир Путин проведут официальную встречу в Большом Кремлевском дворце в 15:00. Визит председателя КНР продлится до 22 марта.

Милена Костерева