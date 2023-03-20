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Коммерсантъ FM
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обновлено 18:33

В Москве на Садовом кольце и ТТК образовались крупные пробки

В центральной части Москвы затруднено движение, сообщается в Telegram-канале Дептранса. Сложности возникли на Садовом и Третьем транспортном кольце. Дептранс рекомендует перенести поездки на личных автомобилях после 19:00.

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Согласно данным сервиса «Яндекс.Карты», пробки в Москве достигли 6 баллов. Через час, к 18:32, пробки достигли 10 баллов. Пробки наблюдаются в том числе на Софийской и Болотной набережной, Тверском бульваре, Большой Никитской улице. Движение не затруднено на Ленинградском, Звенигородском, Варшавском шоссе, уточнил Дептранс.

Сегодня, 20 марта, в Москву прилетел председатель КНР Си Цзиньпин. В первом корпусе Кремля прошла неформальная встреча китайского лидера с президентом России Владимиром Путиным. Завтра, 21 марта, главы государств проведут переговоры в узком и расширенном составе. Визит господина Си продлится до 22 марта.

Лусине Баласян

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