Начались прения по делу в отношении экс-прокурора Кировского района Саратова

Кировский районный суд Саратова приступил к прениям по уголовному делу в отношении бывшего прокурора Кировского района областного центра Андрея Пригарова и бизнесмена Олега Вартанова. Господин Пригаров обвиняется в мошенничестве и получении взятки в особо крупном размере, господин Вартанов — пособничестве во взяточничестве.

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Потерпевший Алексей Чугунов на заседании ходатайствовал о том, чтобы заседание проходило в закрытом от прессы режиме и прежседательствующий Антон Степанов удовлетворил его просьбу.

Обвинение полагает, что Андрей Пригаров получил от директора МУСПП «Ритуал» Михаила Шулекина частями 7,7 млн руб., за общее покровительство строительству здания «Бюро ритуальных услуг» на Елшанском кладбище в Саратове. Олег Вартанов, согласно обвинению, выступал посредником при получении взятки.

Также следствие и обвинение полагают, что Андрей Пригаров обманул ранее судимого Алексея Чугунова, пообещав избежать наказания за мошенничество в обмен на недостроенный дом в поселке Поливановка стоимостью 1,2 млн руб. Андрей Пригаров обещание не выполнил и Чугунов был осужден на 3,5 года лишения свободы условно.

Сергей Петунин