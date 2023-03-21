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Коммерсантъ FM
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Хакеры из группировки Free Civilian заявили о взломе системы автоматизации украинских предприятий ЖКХ

Хакерская группировка Free Civilian заявила, что смогла успешно взломать систему автоматизации коммунальных предприятий Украины. Ранее в прессе появлялась информация о возможной связи Free Civilian с российскими властями.

Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ

Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ

«Держите данные базы ЖКХ следующих регионов: Одесса, Житомир, Запорожье, Полтава, Бердянск, Кременчуг и другие»,— сообщают представители группировки в своем Telegram-канале.

В размещенных материалах указаны паспортные данные, адреса и информация о долгах жителей как минимум восьми украинских регионов.

Украинская версия Forbes сообщала, что группировка Free Civilian может быть связана с «работающими на российские власти хакерами» (в том числе, выходцам из другой группировки UAC-0056). При этом сами хакеры эту информацию опровергают, при этом не скрывая, что сознательно работают над взломом украинских государственных сайтов.

Ранее предположительно связанные с Россией хакеры уже неоднократно взламывали различные украинские базы данных и порталы государственных органов Украины. В феврале хакеры из группировки RaHDit («Злые русские хакеры») опубликовали материалы, в которых утверждается, что обвиняемая в убийстве политолога и журналистки Дарьи Дугиной Наталья Вовк служила в 12-й бригаде нацгвардии Украины. Также в феврале группировка Free Civilian сообщила о взломе сайтов Киевской городской администрации, завода «Мотор-Сич», нескольких украинских министерств и мобильного приложения «Дия» (через него граждане Украины получают государственные услуги).

Александр Кислов

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