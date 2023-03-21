В феврале инфляция на Кубани снизилась до 10,7%

В феврале в Краснодарском крае инфляция снизилась до 10,7%. Об этом сообщает пресс-служба Южного ГУ Банка России.

«Это означает, что вся потребительская корзина, по которой Росстат делает расчет,— а это почти 560 товаров и услуг, подорожала в регионе по сравнению с февралем прошлого года в среднем именно на этот процент»,— отметил замначальника Южного ГУ Банка России Александр Гостев.

В регионе замедлился годовой рост цен на молочные продукты и мясо птицы. Это связано с увеличением предложения в регионе и сокращением издержек животноводов на корма, которые в свою очередь связаны со снизившимися ценами на зерно, увеличением выпуска комбикормов и государственными мерами поддержки. Из-за этого сократились издержки переработчиков мяса и молока на сырье, при этом объемы производства продукции увеличились. В связи с этим в феврале колбасные изделия, мясные полуфабрикаты, сыр, кисломолочные продукты и сливочное масло дорожали медленнее, чем в январе.

Также из-за сдержанного спроса и расширения предложения замедлился рост стоимости стиральных машин, холодильников и пылесосов. Кроме того, в крае продолжают дешеветь телевизоры и смартфоны. При этом из-за увеличения тарифов в регионе ускорился рост цен на услуги пассажирского транспорта.

Татьяна Ручкина

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