Правительство расширило список сделок с российскими активами, требующих разрешения правкомиссии

Передачу ценных бумаг российских эмитентов включили в перечень сделок с российскими активами, требующих разрешения правкомиссии по контролю за осуществлением иностранных инвестиций. Об этом говорится в постановлении правительства.

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По решению властей одобрение потребуется для:

сделок, осуществляемых лицами, не являющимися кредитными организациями и некредитными финорганизациями, по передаче ценных бумаг резидентам, а также нерезидентам, которые находятся под контролем российских юрлиц (в том числе контролирующие через иностранные юрлица) или информация о них раскрыта российскими, а также нерезидентам, не связанным с недружественными РФ странами;

сделок, в ходе которых куплены и зачислены акции российского акционерного общества, ОФЗ, облигации российского эмитента, централизованный учет прав на которые осуществляется российским депозитарием, инвестиционные паи российского ПИФа, приобретенные/полученные на основании договора, заключенного до 1 марта 2022 года;

сделок, осуществляемых перечисленными лицами, после 1 марта 2022 года, в результате которых передаются акции российских эмитентов, полученные в результате погашения ценных бумаг иностранных эмитентов, удостоверяющих права в отношении таких акций (при условии, что ценные бумаги иностранных эмитентов, удостоверяющие права в отношении таких акций, получены в результате прекращения обязательств по иностранному фининструменту, приобретенному до 1 марта 2022 года включительно);

сделок с ценными бумагами, которые попадают под критерии выше, а также передача которых была осуществлена на основании разрешения правкомиссии;

сделок, которые влекут за собой возникновение права собственности на российские ценные бумаги и еврооблигации, совершаемые резидентами или лицами, которые находятся под их контролем, с лицами недружественных государств, если российские ценные бумаги и еврооблигации учитываются или хранятся иностранной компанией, имеющей право в соответствии с ее личным законом осуществлять учет и переход прав на ценные бумаги, и расчеты по таким сделкам осуществляются по счетам, открытым в иностранных финансовых организациях.

В марте 2022 года Россия ввела временные ограничения на выход зарубежного бизнеса из российских активов. Также были ограничены операции с долями в уставном капитале обществ с ограниченной ответственностью. Если в сделке участвует лицо, тем или иным образом связанное с недружественными странами, возникает необходимость согласовать ее с правкомиссией по контролю за иностранными инвестициями. Также указом Владимира Путина был утвержден список из 45 кредитных организаций, которые можно продать только с его одобрения.

Какие проблемы возникают с получением одобрения правкомиссии, читайте в материале «Ъ» «Побег с препятствиями».

Лаура Кеффер