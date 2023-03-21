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Суд в Удмуртии взыскал 17 млн рублей неуплаченных налогов с директора компании

Суд в Удмуртии вынес решение о взыскании 17 млн руб. с директора компании «ТК Форсаж», которую ранее признали виновной в неуплате налога на НДС (ч. 1 ст. 199 УК РФ). Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры региона.

Как установил суд, в период с 2017 по 2019 года руководитель организации внесла в налоговые декларации заведомо ложные сведения. В результате фирме удалось уклониться от уплаты в бюджет России налога на общую сумму более 17 млн руб.

Прокуратура направила в суд исковое заявление о взыскании с осужденной неуплаченного налога. Требования были полностью удовлетворены.

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