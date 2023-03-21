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Acer анонсировала электровелосипед ebii с искусственным интеллектом

Компания Acer анонсировала ebii — фирменный электровелосипед с искусственным интеллектом, адаптирующим мощность мотора и расход энергии под условия эксплуатации. Стоимость Acer ebii и сроки начала продаж электровелосипеда не названы.

Электровелосипед Acer ebii

Электровелосипед Acer ebii

Фото: Acer

Электровелосипед Acer ebii

Фото: Acer

Аккумулятор и блок управления новинки объединены в один компактный модуль, который при необходимости можно снимать и заряжать отдельно от всего велосипеда. Кроме того, батарея электровелосипеда может выступать в роли внешнего аккумулятора для любых электроприборов. Электромотор ebii развивает мощность 350 Вт и крутящий момент 40 Нм, что позволяет разгоняться до 25 км/ч. Максимальный запас хода составляет до 110 км без подзарядки.

Особенностью электровелосипеда стала система ebiiAssist на базе искусственного интеллекта. Алгоритм анализирует уровень мощности на педалях, условия движения и предпочтительный уровень помощи человеку, и во время поездки в реальном времени контроллер автоматически регулирует мощность двигателя. Предусмотрено мобильное приложение ebiiGO, которое подключается к электровелосипеду через Bluetooth и позволяет контролировать параметры устройства, задавать маршрут, настраивать Acer ebii и выполнять другие задачи.

Заявлено, что в оснащение электровелосипеда входят светодиодная оптика, автоматически включающаяся в условиях недостаточной освещенности, а также датчик предупреждения о столкновении сзади, установленный под сиденьем, который предупреждает водителя о водителях или объектах, приближающихся сзади. При массе 16 кг новый ebii оснащен безвоздушными шинами с многослойными вставками из пеноматериала.

Максим Вершинин

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