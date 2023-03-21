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Власти Воронежа могут передать в концессию часть набережной на левом берегу города

Об «интересной концепции развития» прилегающей к парку «Дельфин» территории на левом берегу Воронежа сообщил в своем телеграм-канале мэр Вадим Кстенин. По его словам, с инициативой к властям вышел концессионер упомянутого парка Эдуард Толоконников, а идею уже поддержал губернатор Александр Гусев.

По словам господина Кстенина, речь идет о сохранении всех здоровых деревьев на территории от парка до Дворца подводного спорта. На этом участке должна «развиваться и благоустраиваться зеленая зона набережной и акватории». «Проект амбициозный, предполагает не только продолжение полюбившегося воронежцам пирса, где лучшие в городе закаты, и создание прогулочной инфраструктуры, но и многое из того, что в городе пока не представлено. Цивилизованная зона для барбекю, вейк-парк, домики для отдыха выходного дня, ресторан на воде, беседки-гнезда, бассейн – гораздо более масштабный, чем тот, что уже начали создавать, и многое другое»,- написал градоначальник.

Господин Толоконников на своей странице в телеграм уточнил, что концепция включает «трассу здоровья» для велопрогулок и пробежек, комфортные туалеты, площадки для игр и для выгула собак, а на воде - ресторан и глэмпинг. Впрочем, как отметил Вадим Кстенин, для реализации проекта предстоит «пройти большой путь, но позитивный опыт решения такого рода задач есть». Очевидно, речь идет об оформлении неразграниченных участков земли.

Владимир Зоркий

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