HeadHunter: средние зарплатные предложения в Нижегородской области выросли на 10% за год

Средние зарплатные предложения работодателей в Нижегородской области в феврале-марте составляют 50,6 тыс. руб., по данным сервиса по поиску работы HeadHunter. За год сумма выросла на 9,7%, или на 4,5 тыс. руб.

Заметнее всего за год выросло среднее предложение по зарплатам сотрудников сферы консультирования (на 21,3 тыс. руб.), маркетинга, рекламы и PR (на 10,4 тыс. руб.) и в области информационных технологий (на 8,5 тыс. руб.).

Зарплатные ожидания нижегородцев в среднем составляют 43,77 тыс. руб. (+9,2%). Больше всего выросли запросы специалистов в сфере высшего менеджмента (на 31,9 тыс. руб.), консультирования (на 22,8 тыс. руб.) и IT (на 11,6 тыс. руб.).

Анастасия Еремина