Липецкие депутаты публично раскритиковали решение Международного уголовного суда об аресте Владимира Путина

Липецкий облсовет первым из региональных парламентов высказался о поддержке Владимира Путина в связи с решением Международного уголовного суда (МУС), который на днях выписал ордер на арест президента РФ и уполномоченной по правам ребенка Марии Львовой-Беловой из-за событий вокруг Украины.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Сегодня представители почти всех фракций (КПРФ воздержалась) облсовета в ходе заседания комитета по законодательству назвали решение МУС «ничтожным», «незаконным» и «актом агрессии против страны, на который должен быть дан адекватный ответ». Об этом в своем telegram-канале сообщила руководитель регионального управления внутренней политики Любовь Фролова.

«По результатам социологических опросов Липецкая область входит в топ регионов, поддерживающих решение президента РФ о проведении СВО на Украине. Кроме того, за прошедший год регион принял количество беженцев, составляющее около 1% всего его населения»,— напомнила госпожа Фролова.

Спикер облсовета Дмитрий Аверов заверил «Ъ-Черноземье», что такое коллективное выступление — «это инициатива депутатов в поддержку президента в условиях, когда идет агрессивное, неприкрытое давление на страну в целом». «Парламентарии посчитали необходимым высказать свою позицию в поддержку верховного главнокомандующего»,— отметил господин Аверов.

Владимир Зоркий

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