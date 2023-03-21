На 35% сократилась заболеваемость коронавирусом в Черноземье за неделю

По данным федерального оперштаба по борьбе с коронавирусом, за неделю с 13 по 19 марта в Черноземье было выявлено 6 251 случай заболевания. Это на 35% меньше, чем неделей ранее, когда было зафиксировано 9 689 случаев. Неделей ранее наблюдался спад на 37%.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

В Белгородской области выявлено 463 случая коронавируса (неделей ранее — 534, за все время — 169 214). Выздоровело 353 человека (всего — 165 759). Зафиксированы три случая летального исхода (всего — 2 340).

В Воронежской области выявлено 3 396 случаев коронавируса (неделей ранее — 3 351, за все время — 488 952). Выздоровели 2 445человек (всего — 475 201). Двое скончались (всего — 8 625).

В Курской области выявлено 489 случаев коронавируса (неделей ранее — 548, за все время — 153 331). Выздоровели 545 человек (всего — 150 047). Случаев летального исхода не было (всего — 2 540).

В Липецкой области выявлено 672 случая коронавируса (неделей ранее — 556, за все время — 181 004). Выздоровели 724 человека (всего — 175 962). Умерли три пациента (всего — 3 962).

В Орловской области выявлено 559 случаев коронавируса (неделей ранее — 544, за все время — 137 850). Выздоровело 593 человека (всего — 135 229). Зафиксирован один случай летального исхода (всего — 1 982).

В Тамбовской области выявлено 672 случая коронавируса (неделей ранее — 596, за все время — 141 835). Выздоровели 939 человек (всего — 138 284). Случаев летального исхода не было (всего — 2 530).

Всего с начала пандемии по 19 марта 2023 года коронавирусом в макрорегионе заболели 1 274 853 человека. За это время выздоровели 1 239 989 пациентов (за неделю — 5 599). От последствий COVID-19 скончались 21 978человек (за неделю — девять).

О динамике смертности от заболевания в 2022 году — в материале «Ъ-Черноземье»

Сергей Калашников

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