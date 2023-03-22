Сибирский банк подключает эквайринг под 0%

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: freepik.com Фото: freepik.com

Безналичная оплата набирает все большую популярность. По данным ВЦИОМ, почти половина россиян (45% опрошенных) предпочитает расплачиваться за покупки и услуги безналичным способом, а 62% считает, что бумажные деньги выйдут из оборота через 20-30 лет. Отвечать современным потребностям клиентов помогает эквайринг. А чтобы сократить расходы на обслуживание, можно воспользоваться специальным предложением Банка «Левобережный».



Предприниматели могут подключить терминалы торгового эквайринга бесплатно на 3 месяца, без абонентской платы и комиссии за сервисное обслуживание. Акция распространяется на новых клиентов банка и тех, кто имеет действующий договор эквайринга в Банке «Левобережный» и планирует установить дополнительные терминалы. Предложение действует с 14.03.2023 до 01.07.2023.

Специалисты «Левобережного» бесплатно устанавливают и настраивают терминалы для безналичной оплаты, круглосуточно оказывают техническую и клиентскую поддержку, зачисляют выручку от эквайринга на счет клиента до 2 раз в день, включая выходные дни. При расширении сети подключить новые торговые точки можно онлайн, без визита в банк.

Подать заявку на подключение эквайринга вы можете на сайте, в ОНЛАЙН-офисе или офисе Банка «Левобережный» в Красноярске на ул. Молокова, 60. По вопросам обслуживания обращайтесь по номеру 8-800-3333-555 или к персональному менеджеру.

Комиссия 0% устанавливается на 3 календарных месяца с даты установки терминала. Если во 2-ом календарном месяце средний оборот по всем терминалам составит меньше 100 тысяч рублей, то с 3-го месяца терминалы, которые работают 2-й месяц, переходят на динамическую схему формирования % ставки. Для терминалов, работающих 1-й или 3-й месяц, комиссия 0% сохранится. При расторжении договора эквайринга с участника акции взимается 10 000 рублей. В акции не могут принять участие клиенты, которые расторгли договор торгового эквайринга и/или РКО с банком после 14.03.2023.

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