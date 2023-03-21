В Самарской области выросли предельные тарифы на речные перевозки

Скорректированы предельные максимальные уровни тарифов на перевозку пассажиров речным транспортом по пригородным маршрутам в Самарской области. Приказ департамента ценового и тарифного регулирования региона опубликован на портале правовой информации.

Согласно документу, на маршруте «г. Самара (Речной вокзал) – с. Рождествено» в текущем году стоимость полного билета составит 96 руб., детского билета – 48 руб. В следующем году полный билет в регионе будет стоить 100 руб., детский – 50 руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ

На маршруте «г. Самара (Речной вокзал) – Винновка (с. Осиновка)» в текущем году полный билет от Самары до Среднего Пляжа обойдется пассажирам в 90 руб., детский билет – в 45 руб. В следующем году на указанном направлении в регионе билет будет стоить 94 и 47 руб. соответственно.

Георгий Портнов