Верховный суд объяснил, могут ли за преступления против военной службы привлекать гражданских

Лица, не являющиеся военнослужащими, могут понести наказание за преступление против военной службы только в качестве организаторов, подстрекателей и пособников. Об этом говорится в разъяснениях, приведенных в проекте постановления Верховного суда (ВС) РФ.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

Уголовная ответственность для гражданских лиц «наступает по статье, предусматривающей наказание за совершенное в соучастии преступление против военной службы, со ссылкой на соответствующую часть статьи 33 УК РФ» (в ней приводятся виды соучастников преступления). Ответственность за совершение преступлений по этой статье могут нести военнослужащие и граждане, пребывающие в запасе, во время прохождения ими военных сборов.

«Для признания лиц субъектами этих преступлений важное значение имеет установление в отношении их начального и конечного моментов военной службы или военных сборов. При этом к уголовной ответственности за преступления против военной службы лицо может быть привлечено и после окончания военной службы (военных сборов) при условии, что деяние совершено им в период ее прохождения и не истекли сроки давности привлечения к ответственности»,— добавили в ВС. Это касается и граждан, заключивших контракт о пребывании в мобилизационном резерве.

Кроме того, привлечь к ответственности могут военнослужащих, добровольно проходящих службу после истечения срока, предусмотренного контрактом. Однако субъектами преступлений против военной службы не могут быть граждане, незаконно призванные на срочную военную службу. Во втором случае суд должен будет вынести оправдательный приговор, если в действиях подсудимого отсутствуют признаки состава общеуголовного преступления, приводит агентство РАПСИ разъяснения ВС.

Лаура Кеффер