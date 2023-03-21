Два газовых баллона эвакуировали из загоревшегося дачного дома в Завьяловском районе Удмуртии

Сегодня, 21 марта, около 2:25 в СНТ «Раздолье», расположенном в Завьяловском районе Удмуртии, загорелся дачный жилой дом. Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС по республике, пожарные эвакуировали два 50-литровых газовых баллона, чтобы избежать их разгерметизации.

О пострадавших в результате происшествия не сообщается. Огонь уничтожил кровлю и второй этаж дома, а также повредил внутреннюю отделку первого этажа. Общая площадь возгорания составила 150 кв. м.

По предварительным данным, причиной пожара стало короткое замыкание электропроводов на кухне.