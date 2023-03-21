Lada Granta оказался самым популярными на рынке отечественных автомобилей в Удмуртии

В период с января по февраль в Удмуртии 31,6% от общего спроса пришлось на автомобили с пробегом в возрасте до трех лет. Как сообщает пресс-служба Авито Авто, средняя цена таких автомобилей составила 930 тыс. руб., а иномарок — почти 2,7 млн руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

Самой востребованной отечественной моделью оказалась ВАЗ (LADA) Granta, средняя цена которой составила в регионе 750 тыс. руб. Второе место заняла LADA Vesta со средней ценой в 1,06 млн руб., третье — LADA)Largus (1,1 млн руб.).