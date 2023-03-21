«Авито Недвижимость»: за три года сильнее всего снизилась площадь однушек в Москве и Сочи

Средняя площадь однокомнатных квартир и студий в России в январе—марте 2023 года составила 37 кв. м, выяснил портал «Авито Недвижимость». Средняя площадь однушки — 39 кв. м, студии — 26 кв. м. По его данным, за последние три года сильнее всего уменьшилась площадь однокомнатных квартир и студий в новостройках в Сочи и в Москве — на 15,6% и 12,8% соответственно.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

По сравнению с январем—мартом 2020 года выросла средняя площадь однушек и студий в Томске (на 11,4%), Омске (10,8%), Казани (5,7%), Нижнем Новгороде (2,6%), Ставрополе (2,6%) и Калининграде (2,5%). В 2023 году самые маленькие однушки и студии эксперты нашли в Сочи (27 кв. м), Москве и Санкт-Петербурге (в обоих городах — по 34 кв. м). Самые большие такие квартиры в Брянске — 43 кв. м.

Серьезный дефицит предложения на рынке элитных новостроек в Сочи разогнал цены на такую недвижимость: в 2022 году средние цены выросли более чем на 30%, до 2,4 млн руб. за кв. м, подсчитали в NF Group. Динамика опередила рост стоимости московских элитных проектов, которые подорожали в среднем на 13%, до 1,52 млн руб. за кв. м год к году.

Подробности — в материале «Ъ» «Элитное жилье перегрелось в Сочи».