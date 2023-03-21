«Курганстальмост» построит в Кургане спорткомплекс за 143,4 млн рублей

ЗАО «Курганстальмост» стало победителем аукциона на строительство физкультурно-оздоровительного комплекса в Восточном районе Кургана. Об этом сообщается на официальной странице компании в «ВКонтакте».

По данным на портале госзакупок, контракт с «Курганстальмостом» заключили по начальной цене 143,4 млн руб. Компанией была единственным участником аукциона.

Одноэтажный физкультурно-оздоровительный комплекс расположится по улице Гагарина. Общая площадь здания составит 2,63 тыс. кв. м. Там разместятся основной спортивный и два тренажерных зала, гардероб, две раздевалки, комнаты для персонала и тренеров, а также кабинет врача.