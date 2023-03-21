ВС Башкирии отменил оправдательный приговор экс-сотруднику полиции

Верховный суд Башкирии отменил оправдательный приговор экс-сотруднику патрульно-постовой службы полиции Стерлитамака, обвиняемому в превышении должностных полномочий. Апелляционное представление подала прокуратура, сообщили в пресс-службе надзорного ведомства. Как стало известно «Ъ-Уфа», это уволенный в январе прошлого года 39-летний Раиль Мухаметзянов.

По версии следствия, в декабре 2021 года полицейский в форменном обмундировании пришел в квартиру жительницы Стерлитамака, нанес ей телесные повреждения, чтобы она забрала заявление о привлечении его знакомой к уголовной ответственности. В марте 2022 года Раиль Мухаметзянов нашел на улице чужую банковскую карту, с которой приобрел различные товары, потратив почти 10 тыс. руб. Неправомерные действия фигуранта пресекли сотрудники правоохранительных органов.

Стерлитамакский городской суд признал бывшего правоохранителя виновным в краже (п. «г» ч. 3 ст. 158 УК РФ) и назначил 200 тыс. руб. штрафа, но оправдал по обвинению в превышении должностных полномочий (п. «а» ч. 3 ст. 286 УК РФ).

Гособвинитель обжаловал приговор, указав на существенные нарушения уголовно-процессуального законодательства, в том числе при оценке доказательств обвинения. Верховный суд республики согласился с доводами надзорного ведомства, направив уголовное дело на новое рассмотрение.

Влада Шипилова

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