Новосибирский завод «Элсиб» в 2022 году увеличил чистую прибыль в 2,2 раза

ПАО «НПО “Элсиб”» (входит в группу СУЭК) в 2022 году получило 5,15 млрд руб. выручки, что на 36% больше, чем годом ранее. Чистая прибыль компании выросла в 2,2 раза, составив 419,8 млн руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

Комментировать финансовые результаты в компании отказались.

Из финансового отчета «Элсиба» следует, что около половины выручки в 2022 году – 2,16 млрд руб. – компании принесла поставка турбогенераторов. Этот показатель по сравнению с 2021 годом вырос на 58%. Вдвое (до 874,2 млн руб.) увеличилась выручка «Элсиба» от ремонта и сервисного обслуживания.

Завод «Элсиб» проектирует и изготавливает генераторы и крупные электрические машины для ТЭЦ, ТЭС, ГРЭС, ГЭС и АЭС. Основной акционер компании (98,36% в уставном капитале) – АО «Кузбассэнерго», которое на 99,98% принадлежит входящей в СУЭК «Сибирской генерирующей компании».

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Дарья Решетникова