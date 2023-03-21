ФСБ проведет антитеррористические учения в поселке под Екатеринбургом

В пос. Северка, расположенном под Екатеринбургом, пройдут антитеррористические учения, участие в которых примут сотрудники ФСБ и других силовых структур, экстренных служб, представители органов исполнительной власти. Об этом сообщили в пресс-службе УФСБ по Свердловской области.

Учения пройдут во вторник, 21 марта, с 11:00 до 17:00. В рамках мероприятия будет проводиться практическое развертывание сил и средств оперативной группы, а также отработаны меры ситуационного реагирования на террористические угрозы.

Силовики просят жителей Екатеринбурга соблюдать спокойствие и выполнять установки, полученные от сотрудников правоохранительных органов в районе проведения учения. «В случае необходимости оказывать содействие представителям силовых структур»,– отметили в ФСБ.

Напомним, 2 марта в Брянскую область вторглись предположительно две группы вооруженных людей с территории Украины. В ходе их нападения были убиты двое мужчин и ранены еще два человека, в том числе ребенок. Президент России Владимир Путин назвал происшедшее терактом.

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