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В Удмуртии продолжается ремонт четырех плотин

В Удмуртии начался новый этап капитального ремонта на четырех гидротехнических сооружениях республики, сообщает пресс-служба главы и правительства республики. Работы стартовали в 2022 году и завершатся в 2024 году. Ремонт проводится на плотинах в деревне Пирогово Завьяловского района, селе Брызгалово Вавожского района, селе Большая Пудга Можгинского района и в селе Сюмси Сюмсинского района.

«Содержание ГТС исправном состоянии — вопрос безопасности и жителей, и инфраструктуры. Сейчас на сооружениях в селах Сюмси, Брызгалово, и также в деревне Пирогово производится ремонт ледозащитных сооружений, а в селе Большая Пудга — водосбросного сооружения»,— рассказала министр природных ресурсов региона Денис Удалов.

Напомним, за 2022 год на этих объектах завершили подготовительный этап – устроили ограждения, произвели срезку кустарника, проложили временные сети электроснабжения, укрепили откосы грунтом.

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