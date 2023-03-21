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«Мотовилихинские заводы» продали на торгах почти 3 га земли на берегу Камы

Конкурсный управляющий ПАО «Мотовилихинские заводы» Андрей Берсенев сообщил о продаже на торгах крупного земельного участка, расположенного на берегу Камы, в районе центра активного отдыха «Пески» (ул. Смирнова, 35/4). Победителем аукциона признана индивидуальный предприниматель Алена Ильюшина с ценовым предложением в 19,2 млн руб. Начальная цена участка на торгах составляла 31,5 млн руб.

Фото: Google Maps

Фото: Google Maps

Согласно информации в Едином федеральном реестре сведений о банкротстве, участок 2,9 га на берегу Камы предназначен для размещения промышленных и складских объектов II класса вредности. По данным публичной кадастровой карты, на территории этого участка и находится база «Пески».

Алена Ильюшина зарегистрирована в качестве индивидуального предпринимателя в феврале 2022 года, занимается подготовкой к продаже, покупкой и продажей собственной недвижимости.

ПАО «Мотовилихинские заводы» является единственным серийным производителем реактивных систем залпового огня ряда модификаций, а также изготавливает системы ствольной артиллерии, металлургическую продукцию и изделия для нефтегазовой промышленности. В марте 2018 года общество вошло в процедуру конкурсного производства с суммой кредиторской задолженности около 17,6 млрд руб.

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