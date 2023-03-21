Фаната «Металлурга», пронесшего на матч барабан со свастикой, арестовали на семь суток

Кировский районный суд Омска назначил семь суток административного ареста жителю Магнитогорска, который пронес на хоккейный матч барабан, на которым были стикеры со свастикой. Он признан виновным в публичной демонстрации нацистской символики (ч. 1 ст. 20.3 КоАП РФ), сообщают в суде.

Болельщика «Металлурга», несшего барабан, на которым находились стикеры с символикой, 17 марта в спорткомплексе «G Drive Арена» в Омске остановили полицейские. Магнитогорец пояснил, что не обратил внимание на внешний вид барабана, который получил от организаторов фанатского сообщества, когда приехал на игру между «Металлургом» и «Авангардом».

При назначении наказания суд учел, что южноуралец демонстрировал нацистскую символику неограниченному кругу лиц, что говорит об общественной опасности содеянного.