Энергетики «Россети - Урал» продолжают активную работу по принятию в эксплуатацию новых электросетевых активов

С 20 марта 2023 года энергетики компании «Россети Урал» приняли в эксплуатацию электросетевой комплекс АО «Златмаш» в городе Златоуст Челябинской области; его энергоинфраструктура включает 2 подстанции 110 кВ, 12 трансформаторных подстанций и 134,4 км линий электропередачи напряжением 0,4/10 кВ.



Ранее данные энергообъекты обслуживались сетевыми организациями ООО «ЭДС» и ООО «Трансэнерго», которые потеряли свой статус ТСО (территориальных сетевых организаций) в связи с внесением изменений в законодательство и ужесточением критериев ТСО.

Отметим, что с начала 2023 года филиал «Россети Урал» - «Челябэнерго» принял в эксплуатацию и другие энергообъекты лишившихся статуса территориальных сетевых организаций. Так, специалисты «Россети Урал» осуществляют эксплуатацию трех подстанций 110 кВ, двух подстанций 35 кВ, трех трансформаторных подстанций и 42,97 км линий электропередачи 0,4/10 кВ ООО «Бакальское рудоуправление» в городе Бакал Саткинского района (ранее обслуживались территориальной сетевой организацией ООО «Продвижение»). Приняты на обслуживание 4 трансформаторные подстанции и 13,4 км линий электропередачи 0,4/10 кВ АО «Миасский завод железобетонных конструкций» в Миассе (ранее обслуживались ТСО ООО «ИБК»), и одна подстанция 35 кВ, 12 трансформаторных подстанций и 38,5 км линий электропередачи 0,4/10 кВ, обеспечивающие электроснабжение потребителей поселков Метлино и Бижеляк Озерского городского округа (ранее обслуживались ТСО ООО «ПК «Уралэлектромонтаж»).

Компания и в дальнейшем планирует осуществлять эксплуатацию активов, которые остаются без обслуживания.

Необходимо добавить, что специалисты «Россети Урал» - «Челябэнерго» планомерно реализуют комплекс мероприятий по консолидации объектов электросетевого комплекса на территории Челябинской области.

Консолидация электросетевых активов территориальных сетевых и сторонних организаций под управлением «Россети Урал» - компании с государственным участием - позволит обеспечить квалифицированное обслуживание по стандартам ПАО «Россети». Специалисты компании «Россети Урал» готовы обеспечить надёжное электроснабжение больших и малых городов, поселков и сёл Челябинской области, быструю и качественную ликвидацию аварийных и чрезвычайных ситуаций силами и средствами квалифицированной компании, расположенной во всех крупных населенных пунктах Челябинской области.

Стоит отметить, что работа по принятию в эксплуатацию сетей иных ТСО активно продвигается и в Екатеринбурге. Так, в январе этого года дочерняя компания «Россети Урал» - «Россети Урал» - «Екатеринбург» приняла в эксплуатацию энергообъекты ООО «Ветта инвест». Передача имущества состоялась в связи с утратой данной компании статуса ТСО. На обслуживание компании «Россети Урал» - «Екатеринбург» перешли 13 трансформаторных подстанций и 21,7 км линий электропередачи напряжением 6/10 и 0,4 кВ. Основная часть принятого электрооборудования расположена в микрорайоне Университетский г. Екатеринбурга на улицах Комсомольская, Библиотечная, Педагогическая, Мира, Вишневая, Гагарина.