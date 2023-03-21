«Зеркало недели»: Киев выразил послу Израиля недовольство из-за задержки госгарантий на $200 млн

МИД Украины вызвал посла Израиля Михаэля Бродского из-за невыполнения обязательств, данных во время февральского визита министра иностранных дел Эли Коэна в Киев, сообщил источник украинского издания «Зеркало недели». В частности, Киев заявил об отсутствии прогресса по обещанным госгарантиям на $200 млн.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Посол Израиля на Украине Михаэль Бродский

Фото: Посольство Израиля в Киеве Посол Израиля на Украине Михаэль Бродский

Фото: Посольство Израиля в Киеве

Украина также недовольна тем, что Израиль не готов признать частную военную компанию «Вагнер» террористической организацией, хотя сам призывает Киев признать террористическим иранский Корпус стражей Исламской революции, пишет «Зеркало недели». Кроме того, Украина считает, что Израиль медлит с выполнением договоренностей об увеличении числа раненых украинцев, которым будут установлены протезы. МИД вместе с тем позитивно оценил решение Иерусалима о продлении срока пребывания украинцев, а также о предоставлении временного трудоустройства.

Визит Эли Коэна на Украину стал первой поездкой высокопоставленного чиновника Израиля с начала военной операции России. Он пообещал поддержку мирного плана Киева. Иерусалим до сих пор отказывается от поставок вооружения Украине.

О визите израильского министра — в материале «Ъ» «Израиль разочаровал Украину».

Леонид Уварчев