Один человек получил ранение в результате атаки беспилотников на Джанкой в Крыму

Система противовоздушной обороны (ПВО) сработала в Джанкое, в результате пострадал один человек. Об этом сообщил глава Крыма Сергей Аксенов. По предварительным данным, обломки повредили домовладение и магазин.

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Что именно сбивали системы ПВО, Аксенов не уточнил. Жители сообщают в социальных сетях об атаке дронов-камикадзе.

«Последствия сейчас оцениваются, будут приняты решения о компенсациях. Нахожусь на рабочем месте, координирую работу всех ведомств»,– написал глава республики в Telegram-канале.

Сергей Аксенов попросил следить за его сообщениями и доверять только проверенным источникам.

На место ЧП выехал заместитель председателя Совета министров Республики Крым Игорь Михайличенко.

«Крым 24» со ссылкой на главу администрации Джанкоя Игоря Ивина пишет, что на город была совершена атака нескольких беспилотников. По данным Ивина, пострадавшему жителю 33 года, он госпитализирован, его жизни и здоровью ничего не угрожает.

Советник главы Крыма Олег Крючков также подтвердил атаку беспилотников. Обломки дрона повредили несколько домов. Серьезных разрушений, по его словам, нет.

Наталья Решетняк

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