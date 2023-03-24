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Коммерсантъ FM
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Ничто не забыто

Александра Мерцалова о бизнесе между выгодой и страхом

Сейчас турпоездки россиян в Европу из-за ограниченного авиасообщения и неработающих за границей банковских карт стали напоминать допандемийные вояжи в экзотические страны. Такие туры операторы всегда продавали неохотно.

Александра Мерцалова

Александра Мерцалова

Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

Александра Мерцалова

Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

Однако в Ассоциации туроператоров России обратили внимание на наличие таких программ на лето минимум у восьми крупных туркомпаний. Речь идет о поездках в Италию, Францию, Германию, Испанию, Португалию, Грецию, Нидерланды, на Кипр и другие страны. Часть игроков уже отмечает рост спроса.

Возвращение туроператоров на этот рынок — тренд вполне логичный. С одной стороны, число поездок россиян в страны Европы за прошлый год, согласно данным погранслужбы ФСБ, сократилось не только на 84% к допандемийному 2019 году, но и на 17% к 2021 году, до 2,6 млн человек. Но с другой — организовывать европейские путешествия самому теперь сложно: путешественникам нужно не только продумать усложнившуюся логистику, но и решить вопросы с оплатой услуг за рубежом.

Эти преграды способствуют продвижению услуг туроператоров и агентов на европейских направлениях. Бронирование через них — для многих способ рассчитаться за отели и билеты напрямую, рублями. А для туроператоров такие клиенты в условиях кризиса стали вполне желанными.

К многочисленным сложностям европейского отдыха прибавилось и увеличившееся количество операций, необходимых при бронировании поездок: теперь, отправляя клиента, туристическая компания конвертирует рубли в валюту, бронирует отель и авиабилеты сразу по нескольким разрозненным полетным сегментам. Все это приводит к росту числа комиссий. Размер последних никак не ограничен, но мой собеседник на туррынке считает, что в среднем доходность при бронировании путешествия в страны Евросоюза сейчас составляет 12%.

Если сравнить со средними для туроператорского рынка 2–3%, получается не так уж плохо. Здесь стоит вспомнить и возросшую саму по себе стоимость подобных путешествий. В то время как средний чек на покупку тура в Турцию этой весной был около 90 тыс. руб., поездка в Европу вряд ли обходилась дешевле 300 тыс. руб.

Но сами туроператоры к полномасштабному возвращению туров в Европу, похоже, пока не готовы: большинство участников рынка на официальных сайтах предлагают лишь отели и иное наземное обслуживание. Авиаперелет туристы, как правило, приобретают отдельно.

Есть политический риск. Официальной рекомендации от властей не продавать туры в «недружественные» страны после начала военных действий на Украине участники рынка так и не получили. Но многие руководствуются афоризмом «лучше перебдеть, чем недобдеть», стараясь дистанцироваться от любых гипотетических рисков европейских поездок.

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