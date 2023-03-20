Правительство отменило продление срока пребывания украинцев из ДНР и ЛНР в России

Правительство РФ отменило постановление, согласно которому срок пребывания в России для украинцев, проживающих в Донецкой и Луганской народных республиках, составляет 180 дней вместо 90. Новое постановление опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации.

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Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Беженцы в пункте временного размещения

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Постановление о продлении срока пребывания было принято в 2018 году. В документе говорилось о «гражданах Украины, постоянно проживающих на территориях отдельных районов Донецкой и Луганской областей Украины».

22 февраля 2022 года президент России Владимир Путин признал независимость указанных территории в административных границах. 30 сентября ДНР и ЛНР вошли в состав России.

Лусине Баласян